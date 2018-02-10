Holografik Ekranlı Telefonun Fiyatı Açıklandı

Bir süredir sızıntılarla gündemde olan holografik ekrana sahip Hydrogen One'ın fiyat etiketi belli oldu. Profesyonel kamera şirketi RED tarafından geliştirilen telefonun fiyatı gerçekten de dudak uçuklatacak kadar yüksek. Ancak akıll telefon piyasasında bir ilk olacağı için ilgi görecektir diye düşünüyorum.

Henüz çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermeyen şirket, daha önceden hedef olarak bu yılın ilk dönemini belirlediklerini açıklamıştı. RED'in CEO'su Jim Jannard telefonla ilgili yaptığı konuşmada “Gururla söyleyebilirim ki şu anki Hydrogen One çalışan bir telefon. Eklenmesi gereken birkaç özelliği daha bulunuyor ancak pazarda fark yaratacağız." sözlerini dile getiren CEO ayrıca , "Hydrogen One şu anda bir cep telefonundan beklediğimiz bütün özelliklere sahip" açıklamasını yaptı.

Hydrogen One 5.7 inçlik 2560×1440 çözünürlüklü ekran ile gelecek ve holografik moddayken ekranın çözünürlüğü düşecek. Bu modu 4V olarak adlandıran CEO açıklamasında "Ekran biraz kararıyor ve özel bir gözlüğe ihtiyaç duymaksızın görebileceğiniz bir görüntü fırlıyor" dedi. Ağırlık olarak da kullanıcıların telaşlanmaması gerektiğini ifade eden Jannard, günümüzdeki akıllı telefonlardan sadece 55 gr ağır olacağını dile getirdi ancak net bir şey söylemedi.

Ayrıca RED şirketi telefonun klasik modelinde alüminyum kullanılacağını ve fiyat olarak 1195 Dolar belirlediklerini ifade etti. 1595 dolarlık modelin ise titanyumdan yapılacağını, böylelikle holografik ekranın daha güvenilir olacağını belirtildi.

Hydrogen One’ı şu anda kullandığımız telefonlarla karşılaştırdığımızda daha pahalı ve kaba bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ancak holografik ekran ile bir ilki başaran bu cihaz, sıradan akıllı telefonlardan daha ilginç bir tecrübe sunacaktır diye düşünüyorum.