Hologram Özelliği Tüm Cep Telefonlarında Kullanılabilecek!

3D teknolojisinin iyiden iyiye gelişmesiyle birlikte, hologram kullanan cep telefonları akıllara daha çok gelmeye başladı. Yapay zeka teknolojisiyle birlikte, asistanların bile hologram kullanılarak hizmet vermeleri bu alanın en ileri noktalarından bir tanesi.

Cep telefonlarına uyum sağlayabilecek ince hologram ekranlar, Koreli araştırma ekibini harekete geçiren bir çalışma alanı oldu. Hologram ekranlar yapılsa bile, akıllı telefonlara nasıl entegre edileceği de büyük bir soru işaretiydi. Uzamanlar bunu çözmek için oldukça ince bir ekran teknolojisi kullandılar.

Hologram, 3 boyutlu görüntü imkanı sunuyor

Hologram görüntüleri ile ilgili herkesin kafası biraz karışık. Hologramın, görüntüyü nasıl yansıttığını kısaca anlatalım. Hologram, görüntünün olduğu gibi yansıtılması anlamına gelmiyor. Lazer yardımıyla görüntü kesiliyor ve bu sayede dağınık olan pikseller, 3 boyutlu olarak karşımıza çıkıyor.

Titanyum film görüntü kaynağının üzerine yerleştiriliyor ve bir foton elek işlevi görüyor. Bu sayede ışık dalgaları, 3 boyutlu görseller ortaya çıkarabiliyor. Görüntünün kalitesini ise yine bu titanyum filmler belirliyor.

Hologramın neredeyse her yerde kullanılabildiğini söylemek mümkün. En çok da, uzak mesafelerdeki görüşmeler için hologram kullanılabilir. Cep telefonlarına entegre edilme amaçlarının bu olduğu oldukça açık. Eğer cep telefonları ile entegrasyon sorunu tamamen ortadan kaldırılabilirse, uzun vadede tüm akıllı telefonlarda hologram özelliği kullanılabilir.

Sizce de hologram özelliği tüm cep telefonlarına gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.