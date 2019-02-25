HoloLens 2 Müthiş Özellikleriyle Tanıtıldı

Beklendiği gibi Microsoft, artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens 2 ile kullanıcılarının karşısına çıktı. İlk nesil başlıktaki en büyük problemleri çözüme kavuşturan ve görüntüleme aygıtlarının kalitesini artıran Microsoft, ortaya daha kolay kullanımlı bir alet çıkarmayı başardı.

Microsoft’un yeni HoloLens üzerinde yaptığı ilk önemli değişiklik görüş açısı üzerine oldu. Kullanıcıların görüş açılarını yükselten Microsoft, 47 piksellik bir açı yakalamak üzere çalıştıklarını dile getirdi. İnsan gözünün her açıda 60 piksellik bir görüş keskinliği olduğunun altını çizen Microsoft, buna yaklaşmak üzere çalıştıklarını ve 53 piksele kadar çıkabileceklerini söyledi.

HoloLens 2 üzerindeki ikinci önemli değişiklik ise kafa yapısına uygunluk oldu. Birçok farklı insanın kafa büyüklüğü konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren yöneticiler, uzun süren araştırmaların ardından en iyi aralığı bularak, herkesin kafasına tam olarak oturacak bir başlık ortaya çıkardıklarını bildirdiler. İlk HoloLens’in önemli sorunlarından biri olarka rahatsız olması gösteriliyordu.

Daha iyi görüş açısı ve rahat kullanımın yanı sıra HoloLens 2’nin, göz takip sistemi içerdiği bildirildi. Böylece geliştiricilerin çok daha farklı uygulamalar geliştirebilecekleri ya da uygulamalarını daha kolay kullanılabilir hale getirebilecekleri ifade edildi. Ayrıca göz takip sistemi ile elleriniz ve parmaklarınız çok daha hızlı takip edilebilecek ve 3D çizimlerle etkileşime geçmeniz kolaylaştırılabilecek.

Snapdragon 850 işlemci ile güçlendirilen HoloLens 2, fiyat konusunda da önemli bir avantajla gelecek. Daha önce söylendiğinin aksine 5,000 dolar gibi bir fiyata satılmayacak olan başlığın, yaklaşık 3,500 dolara alıcı bekleyeceği duyuruldu.