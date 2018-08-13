HoloLens Çocuk Hastanesindeki Ameliyatlarda Kullanılmaya Başlanacak

Birleşik Krallık’ta bulunan bir çocuk hastanesi, kalp ameliyatları gibi kritik ameliyatlarda Microsoft tarafından geliştirilen HoloLens ve Surface Hub teknolojilerini kullanmaya başlayacaklarını söyledi. Microsoft tarafından yapılan açıklamayla yapılan anlaşma resmi olarak duyuruldu.

Microsoft, Alder Hey Hastanesi’nin halihazırda Surface Hub kullanabilecek personel aradığını dile getirirken, cerrahların HoloLens ile ilgili eğitim almaya başladıklarını ifade etti. “Hastanın kalbini sanki içerideymişsiniz gibi gördüğünüzü ve ona göre müdahale edebildiğinizi düşünün” diyen Alder Hay Hastanesi Kalp Cerrahı Rafael Guerrero, “Microsoft HoloLens ve karıştırılmış gerçeklik, gelecekte hastayı tamamen tarayarak, operasyon sırasında doktorların önüne koyabilecek” açıklamasını yaptı. Yani yakın gelecekte doktorların, hastaların vücutlarını önce tarayarak ayrıntılı olarak inceleyeceklerini, sonrasında müdahaleye başlayacakları söylenenler arasına girmiş oldu.

Surface Hub 2’nin 50.5-inch büyüklüğünde bir ekranı olduğu ve 4K kameralarla donatıldığını aktaran Microsoft, yeni Surface Hub’ın HoloLens ile ortak çalışarak, bir yönetim merkezi haline getirildiğini vurguladı. Devasa ekranla birlikte doktorların taramaları, testler ve hastaya dair bilgileri hızlı şekilde bu ekran üzerinden öğrenebildikleri, kağıtlardaki bilgiler yerine ekran üzerinden kolaylıkla işlem yapabildikleri belirtildi.

HoloLens, yüksek fiyatı nedeniyle son kullanıcıya henüz ulaşamamış olsa bile tasarım, üretim, pazarlama ve daha birçok farklı alanda kullanılmaya başlamıştı. Özellikle tasarım konusunda önemli yenilikler yapan HoloLens, tasarımcılara büyük kolaylıklar sağlamayı başarmıştı. Benzer kolaylıkların tıp alanına yansıması adına geliştirmelerini sürdüren Microsoft, Liverpool’da bulunan hastaneyle yaptığı anlaşmayla birlikte bu alana ilk adımını da atmış oldu.