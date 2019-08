Homeworld 3, Gearbox Tarafından Duyuruldu

Gerçek zamanlı strateji türü Homeworld, oyun dünyasında sağlam bir yere sahiptir. Ne var ki, 2003 yılında çıkmış olan ikinci oyun ile uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü. On iki yıllık bu sessizliğin ardından, 2015 yılında Homeworld Remastered Collection ve 2016 yılında da serinin öncesini konu alan Homeworld: Deserts of Kharak ile geri dönüş yapmıştı. Yaklaşık on gün önce ise Blackbird Interactive stüdyosunun yeni Homeworld oyunu ile karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. PAX West 2019 sırasında, Homeworld 3 sinematik bir fragman eşliğinde en nihayetinde duyuruldu.

Kurucusunun orijinal Homeworld oyununun Sanat Yönetmeni Rob Cunningham olduğu Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından da yayınlanacak olan Homeworld 3, 2022 yılının son çeyreğinde şimdilik PC için satışa sunulacak.

Fonlaması Fig üzerinden yapılacak olan oyun, sayfada yer alan bilgiye bakılırsa şu anda geliştirilme öncesi aşamada görünüyor. Yani görsel tasarım ve anlatım yapısı ile hikaye oluşturulmaya çalışılıyor. Homeworld Remastered Collection için yardımda bulunan Gearbox Publishing çalışanları devam oyununa da katkıda bulunacaklarmış. Homeworld: Deserts of Kharak sonrasında yeniden uzaya geri döneceğimiz yeni Homeworld, eski oyunlar gibi yine 3B savaş sistemini klasik gerçek zamanlı strateji elementleri ile birleştiren bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca hikayeyi de kaldığı yerden devam ettirecek.

Oyunun duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Orijinal oyun ve devamı esasen Relic Entertainment tarafından geliştirilmişti. Stüdyo 2004 yılında THQ tarafından satın alınmıştı. Ne var ki, şirketin 2013 yılında kapanması ile serinin hakları Gearbox Software tarafından satın alınmıştı.