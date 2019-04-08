Honda, 2021 Yılından İtibaren Türkiye'de Otomobil Üretmeyecek

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye fabrikasında 1997 yılından bu yana sürdürdüğü üretimini 2021 yılında sona erdirme kararı aldı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Honda, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye’deki fabrikasında Civic modelinin üretimine 2021 yılında son vereceğini açıklamıştı. Buna rağmen fabrikanın başka bir model üretip üretmeyeceği konusu muallakta kalmıştı.

Honda Türkiye, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'de otomobil üretimini 2021 yılında tamamen sona erdirme kararı aldığını duyurdu.

“Karar, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındı” diyen firma, karardan etkilenen çalışanlarına ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacaklarını belirtti.

Honda, Türkiye fabrikasında üretimi durdurmasına rağmen, ülkemizdeki araç ithalatı ve dağıtımı faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürecek.

Japon devi, Türkiye’deki üretim ve satış faaliyetlerini tamamı kendisine ait olan Honda Türkiye A.Ş. tarafından gerçekleştiriyor. Faaliyete 1992 yılında başlayan Kocaeli merkezli firma, geçtiğimiz yıl 38.000 Civic sedan üretmişti.

Honda, 2018’de 1.03 milyon adet olan Türkiye’deki otomobil üretiminin yüzde 3.7’sini, 1.59 milyon adet olan toplam araç üretiminin ise yüzde 2.4’ünü gerçekleştirmişti.