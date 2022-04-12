Honda 2030 Yılına Kadar 30 Farklı Elektrikli Araç Modelini Piyasaya Sürecek

Geçtiğimiz yıl Honda, 2040 yılına kadar tüm otomobil satışlarını elektrikli ve yakıt hücreli araçlara kaydırmayı planladığını açıklamıştı.

Gazla çalışan otomobillerin kullanımdan kaldırılmasını mümkün kılmak için müşterilerin seçebileceği çok çeşitli sıfır emisyonlu araçlar piyasaya sürmesi gerekiyor. Şimdi ise ünlü otomobil üreticisi önümüzdeki 10 yıl için elektrifikasyon projelerine 5 trilyon yen yani yaklaşık 40 milyar dolar harcadığını açıkladı.

Canlı bir brifingde şirket, 2030 yılına kadar yılda 2 milyon araç üretim hacmine sahip 30 EV modelini piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Hedef, elektrikli araçların önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar Honda'nın araç filosunun %40'ını oluşturması olacak.

Honda'nın Elektrikli Araçlara Dair Planı

TechCrunch'ın haberine göre Honda, 2024 yılına kadar yaklaşık 8.000 dolara mal olacak ultra ucuz bir mini EV modelini Japonya'da tanıtmayı planlıyor. Aynı yıl, her ikisi de GM ile birlikte geliştirilen Prologue ve Acura elektrikli araçlarını da Kuzey Amerika'da piyasaya sürecek. Nisan ayı başlarında ise Honda ve GM, küresel mimariye ve GM'nin Ultium batarya teknolojisine dayanan bir dizi uygun fiyatlı EV geliştirmek için birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Ancak Honda'nın GM'yi içermeyen planları var ve 40 milyar dolarlık bütçesinin bir kısmını kendi elektrifikasyon platformunu geliştirmek için kullanacak. Ayrıca pil üretimi için diğer şirketlerle birlikte çalışma olasılığını da araştırıyor. Buna ek olarak Honda, 2024 yılına kadar katı hâl pilleri için bir hat inşa etmek için 43 milyar yen (343 milyon dolar) yatırım yaptı.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe elektrifikasyon projelerinin büyük bir kısmının hedefinin, şu anda dünyanın en büyük EV pazarı olan Çin'de sağlam bir pazara sahip olmasını sağlamak olduğunu yineledi. Şirket ayrıca elektrikli araçlarını üretmek için Guagzhou ve Wuhan'da tesisler kuracak.