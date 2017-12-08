Honda, Birbirinden Sevimli 4 Robot Konseptini Duyurdu

Robot teknolojilerinin geleceği hakkında pek çok distopik hikaye var. Kimse kesin olarak ne olacağını bilmiyor ancak Honda'nın robotları oldukça sevimli olacak gibi görünüyor. Japon üretici, Ocak ayında düzenlenecek CES fuarında sergilenecek 4 yeni konsept robot duyurdu.

Honda'nın ürettiği yeni robotlar son zamanlarda gördüğümüz devasa ve ilginç hareketler yapanlara pek benzemiyor. Hatta iki tanesinin şirin mi şirin yüzü, diğer ikisinin de tehditkar olmayan ifadeleri var. O halde Honda'nın insanların hayatını kolaylaştıracak yeni ürünlere odaklandığını söyleyebiliriz. Fragman niteliğinde yayınlanan video da bunu kanıtlar nitelikte:

Bu videodan hareketle Honda'nın geleceği insan etkileşimine dayanan robotlarda gördüğünü söylemek yanlış olmaz. Çünkü bu tip ürünler, hızlı yaşlanan Japonya nüfusunda oldukça önemli bir yer tutuyor. Robotların ilerde bütün gün insanlara yardımcı olacağına inanılıyor. İşte bu yüzden güler yüzlü ve işlerini sorunsuz halleden robotlar üretmeye çalışıyorlar.

Ocak ayında düzenlenecek CES fuarında göreceğimiz teknolojiler konusunda şimdiden heyecanlandık. Fuara dair gelişmeleri sizlere aktarmaya da devam edeceğiz.