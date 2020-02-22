Honda Civic'in Yeni Modeli Sadece 100 Adet Üretilecek

Japon otomotiv üreticisi Honda'nın Civic serisine ait en hızlı versiyonu olan Type-R için yeni nesil güncellemeler geliyor. Sadece yüz adet üretilmesi planlanan yeni Type-R'nin Limited Edition ve Sport Line versiyonları olacak.

Japon otomobil üreticisi, yeniden kalibre edilmiş bir direksiyon sistemi, özel olarak ayarlanmış damperler ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerini yükseltmek gibi bazı iyileştirmelerde bulundu. Yeni hafif 20 inçlik BBS jantlar ile hız konusunda rakipsiz olan yeni Type-R, daha alçak bir sürüş deneyimi için ön tamponun altında bir hava kanalı barındırıyor.

Type- R modeline özel veri kaydedicisi geliştiren Honda, LogR yol bilgisayarı ile sürücünün performansını kontrol etmesini ve araç hakkında detaylı bilgiye erişmesini sağlıyor. LogR sayesinde vites konumu, motor yağı sıcaklığı ve hava basıncı gibi detaylar sürücüye sunuluyor.

Civic Type R Limited Edition ise 2.0-litre VTEC Turbo motora sahip ve 400 nm tork üreten motoruyla 0-100 km/s hızı 5,7 saniyede alabiliyor. Type R GT'ye göre 47 kg daha hafif olan Limited Edition, Avrupa için sadece 100 adet üretilecek ve bu yaza kadar satışa hazır hale getirilecek.