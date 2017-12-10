Honda'dan Türkiye'ye 40 Milyon Euroluk Yatırım

Türkiye'de otomobil üretiminin en büyük oyuncularından Honda Türkiye, yeni yatırımlar yapma kararı aldı. Üretim bandındaki vardiyalara bir yenisini daha ekleme kararı alan şirket, bunun için 40 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

Türkiye'de tam yirmi yıl önce faaliyete geçen ve o günden bu yana binlerce araba üreten Honda Türkiye, yeni bir yatırım yapma kararı aldı. Üretim verimliliği konusunda oldukça önemli işler yaptıklarını söyleyen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Hayata geçirdiğimiz 40 milyon euroluk yatırım ile önümüzdeki dönemde de rekor kırmaya devam edeceğiz” dedi.

1997 yılından bu yana üç yüz elli bin araç üreterek Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan Honda Türkiye, bugüne kadar altı farklı Honda Civic modelini üretime almayı başarmıştı. Aralık ayından bu yana üretim hacmini günde 106 araçtan 175'e çıkaran fabrika, yeni yatırımlarla birlikte kapasitesini daha da yukarı çıkarma şansı yakaladı. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Ekim 2016 - Kasım 2017 döneminde yaklaşık 23 bin adet Civic sedan satışı gerçekleştirdik. Civic satışlarının kazandırdığı bu ivme ile Aralık ayı sonuçlarını beklemeye gerek kalmadan, Honda Türkiye’nin üretime başladığı 1997 yılından beri en yüksek satışı gerçekleştirerek bir rekor kırdık. Hayata geçirdiğimiz 40 milyon euroluk yatırım ile önümüzdeki dönemde de rekor kırmaya devam edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

33 farklı ülkeye ihraç edilen Civic modellerinin yarısından fazlasının ihracata gittiğinin altını çizen şirket yöneticileri, önümüzdeki dönemde ihracatı da arttıracaklarını belirttiler. Bununla birlikte Tsumura, “Artan bu yoğun talebi karşılamak adına, Aralık ayından itibaren Honda Türkiye fabrikamızda 400 yeni çalışan istihdam ederek, ikinci vardiyaya geçiyoruz. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam biraz daha artarak günlük 175 adede ulaştı. Yıllık 50 bin adetlik kapasite ile Türkiye’de ürettiğimiz araçların yarısı ihraç edilecek” diye konuştu.

Türk işçilerin çok kaliteli işler çıkarıklarını söyleyen Honda Türkiye yöneticisi, Gebze'de kurulu olan fabrikanın dünyanın en iyi Honda fabrikalarından bir tanesini olduğunu da söylemeden geçmedi. Yatırım kararını açıklayan Tsumura'nın konu hakkındaki son sözleriyse şöyle oldu: “Honda Türkiye olarak üretim serüveninde 20’nci yılımızı kutluyoruz. Yeni Civic sedan ile ihracat pazarımızı 6’dan 33’e çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda Honda tarihindeki, ilk dizel motorlu Civic sedan üretimine de imza atacağız. Halihazırda yüzde 40 olan yerli parça kullanım oranımızı da üretim adetlerinin artmasıyla birlikte yükseltmeyi planlıyoruz. İkinci vardiya yatırımı sayesinde gelebilecek yoğun talebi de karşılayacağız. Honda olarak pazarda yaşanan daralmaya rağmen, 2017 yılının ilk 11 ayında satışlarımızı yeni Civic’in büyük katkısıyla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artırdık. Hedefimiz, bu yıl Türkiye’deki toplam satış hacmimizi 25 bin adetlerin üzerine taşımak ve 2018 yılında ise dizel motorlu Civic ile birlikte toplam satışlarımızı yıllık 30 bin adetlerin üzerine çıkartarak, Honda Türkiye’nin yeni satış rekorunu kırmak.”