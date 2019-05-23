Honda, Elektrikli Otomobili 'Honda E'nin Ön Siparişlerini Başlattı

Elektrikli otomobil üretme hedefi doğrultusunda son yıllarda önemli adımlar atan Honda, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Urban EV adlı elektrikli otomobil konseptini tanıtmıştı. Büyük ilgi gören bu konseptten sonra ise, projenin bir sonraki adımı olan Honda E adlı prototip araç 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Eğlenceli ve retro bir görünüme sahip olan Honda E’nin bir an önce yollara çıkmasını isteyen otomobil tutkunları bir süredir heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Şu sıralar ise Honda sevindirici haberi verdi ve Honda E’nin ön siparişlere açıldığını duyurdu.

Bu haberin tek olumsuz tarafı ise, ön siparişlerin şimdilik sadece bazı Avrupa pazarlarında geçerli olması. Yine de bu, 2025 yılına kadar Avrupa’daki otomobil satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşacağının ya da en azından tümünde elektrik seçeneğinin bulunacağının sözünü veren Honda için oldukça büyük bir adım.

Honda E hakkındaki bir diğer önemli detay da aracın başlangıçta 5 farklı renk seçeneğiyle gelecek olması. Söz konusu seçenekler; Platin Beyaz Metalik, Kristal Siyah İnci, Kristal Mavi Metalik, Modern Çelik Metalik ve özel bir Sarı renkten oluşacak.

Teslimatlar 2020'de

Honda Avrupa'nın otomobil bölümünün genel müdürü Jean-Marc Streng, "Avrupa'daki bazı pazarlarda müşterilerimize ilk kez Honda E rezervasyon seçeneği sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Honda E prototipi, çok büyük bir ilgi gördü ve Avrupa genelinde 25.000 kişi bu otomobil için kayıt yaptırdı. Müşteriler artık bu özel modeli öncelikli olarak sipariş etme fırsatına sahipler." diye konuştu.

Honda E’nin başlıca teknik özelliklerini hatırlatacak olursak, aracın tamamen elektrikli ve arkadan itişli bir hatchback olduğunu söyleyebiliriz. 200 kilometrelik menzile sahip olan araç aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Honda E’yi yaklaşık 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj etmek mümkün oluyor. Honda, bu özel aracın teslimatlarına 2020’nin ilkbahar aylarında başlamayı planlıyor.