24 Yıllık Honda Gebze Fabrikası Kapatıldı

Honda Gebze fabrikası son araç üretimiyle birlikte kepenkleri indiriyor. 2000'i aşkın kişiye iş fırsatı sağlayan Gebze Şekerpınar fabrikasının daha önceki bir duyuru kapsamında kapatıldığı aktarıldı. Japon üreticiye ait olan tesisin HABAŞ Topluluğuna satıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz süreçten bu yana belirsizliklerle devam eden karar resmen açıklandı: Honda adına 1997 yılından bu yana faaliyette olan Gebze Şekerpınar fabrikası kapatıldı. Fabrikadaki Honda tesislerinin ve Honda'ya ait olan üretim araçlarının HABAŞ Topluluğuna devredileceği belirtildi.

Honda Gebze fabrikasının üretimi sonlandırıldı

1997 yılından bu yana, yani 24 yıldır üretime aralıksız devam eden Honda, Türkiye devrini sona erdirmeye başladı. İlk olarak 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru kapsamında Gebze’de yer alan fabrikasını kapatacağını duyuran Honda, son tarih olarak 2021'i göstermişti.

Türkiye’de bir hayli popüler olan Honda Civic modeli Gebze Şekerpınar fabrikasında üretiliyordu. Ancak geçtiğimiz gün gelen kararla birlikte fabrika kapandı ve Türkiye'de üretilen son Civic banttan indirildi. Aracı banttan indiren fabrika çalışanları ise, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" ifadelerini kullandı.

Son dönemde stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Honda, bundan sonraki süreçte Civic modelini Türkiye'ye ithal edecek. Yeni Honda Civic sedan modelinin Ekim ayında Türkiye’de satışa çıkarılması bekleniyor. Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devreden Honda'nın Türkiye pazarındaki üretimini sonlandırdığını ve Türkiye'ye sadece araç (yedek parça, motor ve otomotiv) ihraç edeceğini belirtelim.

Honda Türkiye ait olan ve yaklaşık 2 bin kişiye iş istihdamı sağlayan fabrikanın el değiştirdiğini de yeniden hatırlatmak gerekiyor. HABAŞ'ın ise geçtiğimiz mart ayından beri Honda tesislerinde araç üretimini sürdürdüğü öğrenildi. Ancak yerli üreticinin tesiste nasıl bir çalışma yürüteceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Son dönemlerde yaşanan çip sıkıntıları, otomobil üretimindeki en kritik sorunlardan birisi haline geldi. Toyota Türkiye, çip sıkıntısı nedeni ile Adapazarı'nda yer alan fabrikasında üretime kısa bir ara verme kararı almıştı.

20 Ağustos ila 05 Eylül tarihleri arasında uygulanan üretime ara verme kararı sonrasında Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu aksaklıkların üretim tarafında sorunlara neden olduğunu ve söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını vurgulamıştı.