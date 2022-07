Honda Arabalar Güvenlik Açığı Yüzünden Uzaktan Çalıştırılabilir 

Güvenlik uzmanlarına göre neredeyse tüm Honda arabaları güvenlik açığı içeriyor. Bu açık yüzünden otomobillerin kilidi uzaktan açılıp çalıştırılabiliyor. 2012 ila 2022 yıllarında piyasaya sürülen tüm Honda modellerinde bu tür güvenlik kusurlarının olduğu düşünülüyor.

Uzmanları asıl güvenlik zafiyetinin düzeltilmesinin o kadar da kolay olmaması korkutuyor.

Birkaç gün önce güvenlik araştırmacısı Kevin2600, Honda araçlarının kilidinin uzaktan açılıp çalıştırılmasına sebep olabilecek kadar kritik bir risk taşıyan güvenlik açığı hakkında teknik bir rapor hazırladı. Bu raporu daha sonra bir video ile destekledi.

Ladies and gentlemen, it is my honor to presenting you the Rolling-Pwn attack research on Honda Keyfob system. (https://t.co/UqJEJofxtr) pic.twitter.com/3ZccqfJrUa