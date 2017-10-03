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Honda'nın Afet Yardım Robotu Merdiven Bile Çıkabiliyor

Honda E2 DR Robotu
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Mertcan Aytar
Mertcan Aytar teknoloji

Honda'ya göre gelecekte doğal afetlerden gördüğümüz zararların telafisi ve bazı ilkyardımlar robotlar tarafından yapılabilir. Çünkü firma E2-DR olarak adlandırılan bir afet yardım robotunun çalışan prototipini duyurdu.

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan bu robot 1.68 metre boyunda ve 85 kilogram ağırlığında geliştirilmiş. Yürüme, nesnelerin üzerinden geçebilme, merdivenlere tırmanabilme, düştüğü zaman tekrar kalkabilme ve dar alanlardan geçebilme yeteneklerine sahip olan bu robot, yağmur altında 20 dakika gibi bir süre de dayanabiliyor. Tüm bu özellikleriyle E2-DR adeta insanlara rakip oluyor. Aşağıdaki videodan da bu robotun çeşitli yeteneklerini daha iyi görebilirsiniz.

Bu robotun boyutlarını ve ağırlığını minimumda tutabilmek için Honda normal kablolar yerine fiberoptik kablolar kullanmış. 1000Wh lityum-iyon bataryadan güç alan robot 90 dakika aralıksız çalışabiliyor. Intel Core i7 işlemcisine de sahip olan robotun soğutması ise gövdesinde yer alan fanlardan ve çeşitli hava girişlerinden sağlanıyor. Robotun elleri de kameralar ve sensörlerle donatılmış.

Bu prototip henüz çok zorlu kurtarma işlemlerine imza atamasa bile gelecekte neler yapılacağına dair önemli bir ipucu olarak karşımıza çıkmış oldu. Ayrıca prototip olarak tanıtılmış olan E2-DR'nin projesi büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Yani Honda yüksek ihtimalle bu robota daha birçok önemli özellik kazandırmayı da düşünüyor.

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ETİKETLER: robot honda

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