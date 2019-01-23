Honda, Yeni Elektrikli Aracı Urban EV'yi Cenevre'de Tanıtacak

Japon otomobil üreticisi Honda, Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli otomobili Urban EV’yi tanıtacağını duyurdu. Retro tasarımlı elektrikli aracın bu yıl içerisinde satışa çıkarılacağı bildirildi.

Honda, Electric Vision stratejisiyle 2025 yılında satılan her üç Honda'dan ikisinin elektrik türevli bir araç olmasını hedefliyor. Markanın bu hedefi doğrultusunda, Urban EV’nin konsepti ilk olarak 2017 yılındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Honda’nın ilk elektrikli otomobili olarak gelecek olan Urban EV, görünüşe bakılırsa 2017’deki konsept modelle hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak. Konsept modeldeki en dikkat çekici özelliklerden birisi olan büyük dijital ekranın, üretim modelinde de yerini koruduğunu görüyoruz.

Ayrıca üretim modelinde, konsept modelden farklı olarak 3 kapı yerine 5 kapıya yer verilecek. Yani ön kapıların boyutları küçültülerek arka kapılara yer açılacak.

Honda'nın, işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiğini belirttiği Urban EV’nin, 250 kilometrelik elektrikli menzile sahip olacağı iddia ediliyor.

Honda Urban EV, Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak ve ve aracın satışlarına bu yıl içerisinde başlanacak.