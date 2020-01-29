Hong Kong'da Corona Virüsünün Aşısı Geliştirilmiş Olabilir

Çin'de ortaya çıkan corona virüsünün dünya çapında panik yaratmasının nedeni, virüse karşı geliştirilmiş bir aşının olmamasından kaynaklanıyor. Normalde boğazımız ağrıdığında bir çözümü olduğunu bildiğimiz için panik yapmayız. Neyse ki corona virüsüne karşı Hong Kong’daki bazı araştırmacılar aşı geliştirmiş olabilir.

Hong Kong Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Yuen Kwok-yung’un açıklamalarına göre corona virüsüne karşı aşı geliştirmiş olabilirler. Bu her ne kadar iyi bir haber olsa da Yuen’e göre aşının dağıtımı için biraz zaman gerekebilir.

Aşının dağıtımının hemen başlayamamasının sebebi ise aşının öncelikle hayvanlar üzerinde test edilmesi, sonrasında ise insanlar üstünde deneme yapılması gerekmesinden kaynaklanıyor. Konuyla alakalı olarak Yuen'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Aşıyı halihazırda ürettik ancak hayvanlar üzerinde test edilmesi için uzun bir zaman gerekecek. Aşının, farklı hayvan türleri üzerinde etkili ve güvenli olduğu görülürse insanlar üzerinde denemeler başlayacak. Bunun için ise en az bir yıl gibi bir süre gerekecektir."

Bilim insanlarının geliştirdiği aşı, daha önce yine aynı ekip tarafından grip için geliştirilmiş olan aşı ile aynı şekilde olacak. Bu da aşının enjeksiyon şeklinde değil, burun spreyi şeklinde olacağı anlamına geliyor.

Geliştirilen aşıda; eski grip aşısı, corona virüsüne ait yüzey antijenleri ile bir araya getirildi. Bu sayede aşının sadece corono virüsünü değil, grip virüslerini de engellemesi bekleniyor.