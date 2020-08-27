Hong Kong Koronavirüs Salgınıyla Tekrar Yüzleşecek: Uzun Süreden Sonra İlk Vaka!

Dünya Sağlık Örgütü ve dünyanın her yerinden uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, Hong Kong Koronavirüs salgınının imkansız olduğu düşünülüyordu. Yeni yapılan açıklamalar bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Hong Kong'daki bilim insanları yaklaşık olarak 4,5 ay önce koronavirüsü yenen bir adamın testinin pozitif çıkmasını açıklamaya çalışıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bunu açıklamak hiç kolay değil. Hong Kong içerisinde yeniden ortaya çıkan salgın büyük korku yaratmaya başladı. Bilim insanları daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını ifade etti.

Hong Kong Koronavirüs ile yeniden mücadele edecek

Dünya Sağlık Örgütü Hong Kong'da görülen ve dünyada bir ilk olan bu olay hakkında açıklama yaptı. Normal şartlarda bir kez hastalığa yakalanan birisi tekrardan yakalanmaz. Ancak bunun istisnası yaşandı.

Yeniden hastalığa yakalanan adamla ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı. Yeni tespit edilen virüsün eskisiyle uzaktan yakından alakalı olmadığı söylendi. Normal şartlarda zaten virüsün mutasyon geçirmeye devam ettiği söyleniyordu. Ancak bu kadar ciddi bir değişim kimse tarafından beklenmiyordu.

Clinical Infectious Diseases'da yayınlanan rapora göre virüs tespiti yapılan bu adam yaklaşık olarak 14 gün boyunca hastanede kaldı ve sonrasında iyileşti. Şimdi ise bu hastalığı yeniden kaptı. DSÖ bunun sadece bir hastayla sınırlı olduğunu ve herkes için geçerli olmadığını ifade ediyordu. Sizce yeni hasta ne tür değişikliklere neden olacak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.