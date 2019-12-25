Hong Kong Protestoları GTA 5'e Taşındı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), ilginç olayların ortasında buldu kendini. Bir süredir devam eden Hong Kong protestoları, son gelen güncellemenin ardından oyunun çok oyunculu tarafına taşındı.

GTA 5 için yayınlanan Diamond Casino Heist güncellemesinin ardından, oyuna birçok yeni kıyafet ve araç eklenmişti. Gazino soygunu eklentisi sonrasında oyuna eklenen kıyafetler, Hong Kong'da protestolara devam eden kitlenin ilgisini çekti. Hong Kong'un ekşisözlüğü diyebileceğimiz LIHKG üzerinde bir araya gelen iki grup, GTA 5 sunucularına girerek, oyunu birbirine katmaya başladı.

"Glory to Hong Kong (Hong Kong'a zafer)" ve "Stand with Hong Kong (Hong Kong ile birlikte dur" isimleriyle bir araya gelen Hong Konglu GTA 5 oyuncuları, gerçek hayattaki protestolar sırasında giydikleri sarı bere ve gaz maskeleriyle oyunda kaos yaratmaya başladılar. Çinli oyuncuların da oyuna dahil olarak Hong Konglulara saldırdılar. Hal böyle olunca GTA 5 tam manasıyla savaş alanına döndü.

Çin'e bağlı özerk yönetim Hong Kong, uzun süredir kendi yasalarıyla yönetiliyor ve Çin merkez hükümetinden uzak kararlar alabiliyordu. Son yıllarda Çin merkez yönetiminin Hong Kong yasalarına karışması sonrasında ülkede yaşayan gençler Çin hükumetine karşı protestolara başlamıştı. Protestolar her geçen gün şiddetlenirken, başka platformlara da taşınmıştı.