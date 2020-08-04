Hong Kong Üçüncü Dalga ile Karşı Karşıya

Ülkemizde ve çevre ülkelerde nispeten düşen vaka sayılarına karşın dünyanın dört bir yanındaki yeni tip koronavirüs vakalarında ciddi artışların olduğunu ve her geçen gün yeni rekorların kırıldığını görüyoruz. Nitekim salgında başarılı bir izleme politikası sürdüren Hong Kong üçüncü dalga endişesi ile gündemde.

Hong Kong Üçüncü Dalgaya mı Geçti?

Hong Kong yakın bir zamana kadar salgınla mücadelenin örnek merkezlerinden birisi durumundaydı. İlk vakaların bildirildiği ülkelerle sınırları paylaşmasına rağmen ani ve katı önlemler aldı ve vaka sayılarını düşük tutmayı başarabildi. Öte taraftan mevcut durumda ülkenin bazı sorunlarla karşı karşıya olduğu söylenebilir.

Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda ülke üçüncü dalga ile karşı karşıya olabilir. Yetkililer, bir günde rekor vaka sayısı açıkladı ve işlerin bu şekilde gitmesi durumunda sağlık sisteminin çökebileceğini duyurdu. Peki ülkede yanlış giden şeyler neydi?

Hong Kong Nerede Hata Yaptı?

Hong Kong ocak ayının sonlarında ilk resmi vakayı açıkladı ve ülkenin dört bir yanında yaygın bir panik oluştu. Yine de alınan önlemlerle birlikte salgının ilk dalgası nispeten düşük tablolarla sonlandı. Bunun ardından yurt dışında bulunan öğrencilerin ve vatandaşların ülkeye dönmesi ile birlikte mart ayında ikinci dalga başlamış oldu.

Bunun sonucunda ülke yurt dışından gelenler için sıkı kontroller başlattı ve yeni gelen herkesin evde kaldığından emin olmak için elektronik bilezikler kullandı. Bunlar, zorunlu maske kullanımı ve sosyal mesafe önlemleri ile birlikte uygulandı ve birkaç haftalık sürecin sonunda hayat eski haline döndü.

Peki tüm bunların ardından üçüncü dalga nasıl başladı? Hong Kong Üniversitesi Viroloji Başkanı Malik Peiris yaptığı açıklamada "Bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor ve açıkçası sinir bozucu." ifadelerini kullandı. Peiris, yaşanan bu sorunun sistemde yer alan iki farklı kusurdan kaynaklandığına inanıyor.

Bunlardan ilki yurt dışından gelen kişilerin kamplarda değil, evlerinde izole edilmiş olması. Peiris bu durumu kısaca "Orada bir zayıflık var çünkü evdeki diğer insanlar herhangi bir kısıtlama altında değiller ve dışarı çıkıp gelebiliyorlar." diyerek açıkladı.

Ancak asıl sorun bu değil. Peiris'e göre asıl sorun hükümetin bazı kişileri testlerden ve karantinalardan muaf tutmasından kaynaklandı. Yetkililer, denizciler ve şirket yöneticileri de dahil olmak üzere yaklaşık 200,000 kişiyi karantinadan ve hatta zorunlu testlerden muaf tutmuştu.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde ikinci bir dalga ile karşı karşıya olabilir miyiz ve bunun önüne geçmek için neler yapmamız lazım? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.