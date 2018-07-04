Honor 10 GT, 8GB RAM ile Geliyor

Bir süre önce Honor 10 isimli cihazını tanıtan ve pek çok kullanıcının dikkatini çeken Çinli üretici Honor, yepyeni 8GB RAM'li ve GPU Turbo özellikli Honor 10 GT'yi duyurdu. Normal Honor 10'dan pek farklı olmayan cihazın yalnızca bir üst seviye olduğunu belirtmek gerekiyor.

Honor 10 GT, şirket için bir ilk olan 8GB RAM'in yanı sıra bazı yeni yazılımsal özelliklere de sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Honor 10 gibi Kirin 970 yonga setinden beslenen cihazda 5,84 inç 19:9 formatında bir ekran yer alıyor. Ancak 10 GT'de bulunan GPU Turbo sayesinde oyunlarda daha fazla performans almak mümkün hale geliyor.

GPU Turbo ile Oyun Oynamak Daha Zevkli

Çinli üretici GPU Turbo özelliğinde, cihazın güç çekişinin yüzde 30 azaldığını, performansta ise yüzde 60 artış olduğunu iddia ediyor. Bu da demek oluyor ki PUBG Mobile gibi oyunlarda hiç sorun yaşamadan eğlencenin tadını çıkarabileceksiniz. Ayrıca güç isteği azaldığından dolayı batarya da fazla harcanmayacak.

Ayrıca P20 ailesinde bulunan bir kamera özelliğine de sahip olan Honor 10 GT, yazılımın beta sürümü ile tripodsuz Super Night Scene'i destekliyor. Bu özellik kapsamında gece çekimlerinde titreme oranı bir hayli azalıyorken aynı zamanda renkler yazılım ile daha canlı hale getiriliyor.

Bunların dışında Honor 10 ile birebir aynı özellikleri barındıran cihazın 24 Temmuz'da yalnızca Çin'de satışa çıkacağını belirtmek gerekiyor. Şirketin bu cihazı global pazara sürmeme nedenin ise, 'test' ürünü olarak kullanıcılara sunulacak olması gösteriliyor.