Honor 10 Lite Satışa Çıktı! İşte Özellikleri

Son zamanlarda yeni cihazları ile kullanıcılarına adından çok bahsettiren Huawei'nin alt markası Honor, bugün yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Sizler için Honor 10 ailesinin yeni üyesi Honor 10 Lite'ın özelliklerini ve fiyatını bir araya getirdik.

Honor 10 Lite Özellikleri

Yapay zeka destekli kameraya sahip olan Honor 10 ailesinin yeni üyesi, 4'ü 1 arada ışık füzyon ve pozlama telafisi teknolojisine sahip 24 megapiksellik ön kamera ile geliyor. Honor 10 Lite, ön ve arka kamerasındaki yapay zeka sayesinde farklı nesneleri tanıyabilmekte ve farklı senaryolara göre en uygun ayarları yapabilmekte. Cihazın tasarımına baktığımızda Honor'ın düşük fiyatına karşın şık tasarıma sahip bir telefon üretmiş olduğunu söylebiliriz.

Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de ekranın üzerinde yer alan çentiğin su damlası şeklinde olması diyebiliriz. Huawei Kirin 710 işlemciye sahip olan cihaz, 3 GB RAM ve 3400 mAh batarya ile güçlendirilmiş. 6.2 inç'lik ekrana sahip olan ve Android 9.0 ile birlikte kutusundan çıkacak Honor 10 serisinin yeni üyesi. EMUI 9’un getirdiği tüm özelliklerden de sonuna kadar faydalanabilmekte. Depolama konusunda cihazın 32 ve 64 GB'lık 2 farklı varyasyon ile satışta olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Honor 10 Lite Fiyatı

Honor 10 Lite’ın tavsiye edilen satış fiyatının 32 GB'lık versiyon için 1799 TL, 64 GB'lık versiyon için de 1999 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Sizler Honor 10 Lite'ı nasıl buldunuz? Fiyatlar uygun mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!