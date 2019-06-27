Honor 10 Lite ve 20i, EMUI 9.1 Güncellemesi Aldı

Huawei Mate 20 X'in ardından bazı Honor modelleri de Android Pie tabanlı EMUI 9.1 güncellemesini aldı.

Honor'dan EMUI 9.1 Müjdesi

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız haberimizde EMUI 9.1 güncellemesini alacak olan Huawei modellerini sizler için derlemiştik. Bugün ise EMUI 9.1 güncellemesi alan Honor modellerini listeledik.

Honor 10 Lite ve Honor 20i, EMUI 9.1 güncellemesini almaya başladı. EMUI 9.1 Android Pie'a dayanmakta ve telefonlara GPU Turbo 3.0'ı getirmekte. Güncelleme ayrıca rehberinizdeki belirli kişiler için video zil sesi ayarlamanıza ve güç düğmesine uzun süre basarak AI-powered ses yardımcısına erişmenize olanak sağlamakta.

Honor 10 Lite ve Honor 20i için Android Pie tabanlı EMUI 9.1 güncellemesinin Çin'de dağıtımına başlandı. Güncellemenin birkaç hafta içerisinde diğer bölgelere de gelmesi beklenmekte.

Cihazınızda bir veya iki hafta içerisinde bir güncelleme bildirimi almazsanız, telefonunuzdaki Ayarlar menüsüne giderek yeni sürümü elle güncellemeyi deneyebilirsiniz.

Sizler Honor 10 Lite ve Honor 20i'a gelecek olan EMUI 9.1 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!