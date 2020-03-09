Honor 10X, Huawei'nin Kirin 820 5G İşlemcisi İle Gelebilir

Honor, çok yakında popüler akıllı telefonu Honor 9X’in halefini tanıtabilir. Rapora göre yakında duyurulacak Honor 10X telefon, 5G desteğiyle gelecek.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin yan kuruluşu Honor, pazarda en çok ilgi gören orta segment için harika akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkıyor. Honor 9X’in halefi Honor 10X çok yakında resmi olarak duyurulabilir. Çin’in popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinden Honor 10X serisinin yolda olduğu paylaşıldı.

Honor 10X, Huawei’nin kendi işlemcisi olan ve TSMC tarafından üretilen Kirin 820 ile gelecek. Bu işlemci 5G desteği sunuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Honor 9X serisi Huawei’nin Kirin 810 işlemcisini taşıyordu. Dolayısıyla Honor 10X, 5G destekleyen ilk model olacak. Telefonun benzer segmentte rakiplerine kıyasla daha iyi performans sunacağı aşikar ancak şu an için tek bildiğimiz işlemci. Telefonun teknik özellikleri ilerleyen haftalarda açığa çıkacaktır.

Honor 9X, geçtiğimiz yıl 23 Temmuz’da resmi olarak duyurulmuştu. Honor 10X de aynı zaman diliminde tanıtılacaktır.