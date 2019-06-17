Honor 20, 14 Günde 1 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Huawei'nin alt markası olan Honor, kısa süre önce Çin pazarında Honor 20 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli şirket Honor 20'nin satış rakamlarını açıkladı.

Honor 20 Çin'de Satış Rekoru Kırdı

Honor yaptığı resmi açıklamada, Honor 20'nin 14 gün içerisinde 1 milyondan fazla satıldığını söyledi. Honor 20'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modeli Çin'de 2.699 yuandan satışta. 2.699 yuan yaklaşık 390 dolara tekabül etmekte. Cihazın 250 GB'lık depolama alanına sahip olan modeli de 2.999 yuan karşılığında satılmakta.

Şirket Honor 20 Pro hakkında müjdeli bir haber verdi. Honor 20 Pro, 18 Haziran'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak. Honor 20 ve Honor 20 Pro'da Full HD+ çözünürlüğe sahip delikli tasarımda 6.26 inçlik bir ekran bulunmakta. Her iki cihaz da Kirin 980 işlemciye sahip, Android 9 Pie işletim sistemine dayanan Huawei'nin EMUI 9.1 arayüzü ile kutudan çıkmakta.

Honor 20 ve Honor 20 Pro hakkındaki tüm teknik özelliklere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 18 Haziran'da satışa çıkacak olan Honor 20 Pro'nun 14 günde ne kadar satılacağı büyük merak konusu. Sizler Honor 20'nin bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Honor 20 Pro da bu satış rakamına ulaşabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!