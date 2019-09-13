Honor 20 Kutusundan Bol Bol Hediye ile Çıkıyor

Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon modeli olan Honor 20'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Videomuza geçmeden önce isterseniz Honor 20'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Honor 20, 6.26 inçlik ekrana sahip. Gücünü Huawei'nin Kirin 980 yonga setinden alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde. Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta.

Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana, 16 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro sensörü. 3750 mAh bataryadan güç alan Honor 20'nin kutusundan 22.5W hızlı şarj adaptörü çıkmakta. Honor, akıllı telefonun kutudan çıkan şarj aleti ile yarım saatte %50'ye kadar şarj olabildiğini söyledi.

Gece siyahı ve safir mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Honor 20, geçtiğimiz günlerde 4,799 TL'lik fiyat etiketi ile satışa çıktı. Lafı çok fazla uzatmadan kutu açılışı videomuza geçelim. Hemen aşağıdaki videodan Honor 20'nin kutu içeriğine bakabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!