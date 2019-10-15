'Honor 20 Lite' 22 Ekim’de Geliyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılar, Honor 20 Lite’ın 15 Ekim’de tanıtılacağı yönündeydi. Fakat bu sızıntıların bir çeviri hatasından ibaret olduğu anlaşıldı. Honor’dan yapılan yeni bir paylaşımda, telefonun 22 Ekim’de tanıtılacağı duyuruldu.

Böylece Honor 20 Lite’ı 22 Ekim’de göreceğimiz kesinleşmiş oldu. Yeni cihazda ilk dikkat çeken şey, parmak izi sensörünün telefonun arka kısmı yerine ön kısmına AMOLED ekranın altına konumlandırılmış olması.

Dahili parmak izi sensörü, akıllı telefon endüstrisi için yeni bir şey sayılmaz ancak Honor’un sadece Çin’de sunduğu Magic 2 kaydırma butonu bu alanda ilk kez kullanılan bir teknoloji olarak dikkat çekiyor.

Yeni Honor 20 Lite (Çin’de Honor 20i adıyla satılıyor) LCD olmayan bir ekran paneli ile Huawei’nin yan kuruluşunun sunduğu yeni bir model olarak gelecek.

Kirin 810 yonga setinden gücünü alan Honor 20 Lite’da 8GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. 3 adet arka kameraya sahip olan telefonun ana kamerası 48MP olacak. Cihazın ekranı alışılmadık büyüklükte 6.3 inç Full HD+ çözünürlük sunacak.