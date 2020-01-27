Honor 20 Lite İnceleme - Türkiye'de İlk Detaylı İnceleme

Honor'un yeni akıllı telefon modeline yakından bakıyoruz. Honor 20 Lite'ın tüm teknik özelliklerini sizlere aktarıyoruz. İnceleme videmuza geçmeden önce dilerseniz Honor 20 Lite'ın teknik özelliklerine bir göz atalım.

Honor 20 Lite, 6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. 8 çekirdekli Kirin 710F yonga setinden gücünü alan Honor 20 Lite grafiksel anlamda gücünü ise ARM Mali-G51 MP4 GPU'dan alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer almakta.

Cihazın arka tarafında 3 adet kamera sensörü bulunuyor. Arka ana kamera 48MP'lik çözünürlük sunarken, f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Hemen altında 8MP'lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir lens yer alırken, en altta yine f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP'lik bir derinlik kamerası bulunuyor. Honor 20 Lite'ın ön tarafında 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Honor 20 Lite, hızlı şarj desteğine sahip.

Honor 20 Lite İnceleme

Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Honor 20 Lite inceleme videomuzu inceleyebilirsiniz.

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