Honor orta-üst segmentte iddialı özellikleri ile dikkat çekecek yeni akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 20 Lite özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı!

Honor 20 Lite Özellikleri

Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da LRA-AL00 olarak listelenen ve Kirin 810 işlemciden gücünü alacak olan 20 Lite, adında 'Lite' ibaresini geçirse de orta-üst segment aralığında yer alıyor. Yeni modelin bu işlemciyi 4/6/8 GB RAM ve 256 GB depolama ile destekleyeceğini de söyleyelim.

Modelin ön tarafına baktığımızda 6,3 inç boyutunda OLED bir ekran ile karşılaşıyoruz. 2400x1080 piksel çözünürlüğündeki bu ekranın damla çentikli bir yapıda olduğunu da belirtelim. Bu çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna yer veren 20 Lite; 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algısı sensörü ile birlikte geliyor. En az 3,900 mAh kapasitesindeki batarya ile gelmesi beklenen modelin, Android Pie bazlı Magic UI 2.0 ile kutudan çıkacağı düşünülüyor.

Honor 20 Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor 20i ile Honor 20S arasında konumlandırılmasını beklediğimiz modelin, ortalama olarak 250 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacağını düşünebiliriz. Bununla birlikte şirketin Weibo hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamaya göre yeni model, 15 Ekim tarihinde tanıtılacak.