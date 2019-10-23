Honor 20 Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Honor, cihazlarının arasına bir yenisini daha ekledi. İşte uzun zamandır beklenen Honor 20 Lite'ın tüm özellikleri ve fiyatı.

Huawei'nin alt firması olarak işlevini sürdüren Honor, bir süredir ürettiği modellerle dikkatleri üzerine çekiyordu. Honor 20 Serisi'ne yeni bir model daha eklemeyi planlayan firma, yeni modeli olan Honor 20 Lite'ı tanıttı. Modelin isminin yanında "Youth Edition (YE)" takısıda yer alıyor. Ancak genel olarak cihaz Honor 20 Lite olarak anılıyor.

Honor 20 Lite'ın Özellikleri!

Öncelikle cihazın tasarımından başlamak gerekirse, cihaz Huawei modellerinden de alışık olduğumuz tasarıma sahip. Renkli tasarımı ile dikkat çeken Honor 20 Lite, düz siyah modeli ile de tarzını konuşturuyor. Ekran kısmında 6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Parmak izi sensörü de bu ekrana entregre edilmiş.

Ekranın hemen üst kısmında gelişmiş bir ön kamera yer alıyor. Bu kamera 16MP ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Kameradan devam etmek gerekirse arka kısımda dikey konumlandırılmış 3 adet kamera yer alıyor. Ana kamera 48MP'lik görüntü sunarken, f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Hemen altında 8MP'lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir lens yer alırken, en altta yine f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP'lik bir derinlik kamerası yer alıyor.

Cihaz performansını 8 çekirdekli Kirin 710F yonga setinden alıyor. Bu performansı 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile destekliyor. Grafiksel anlamda gücünü ise ARM Mali-G51 MP4 GPU'sundan alıyor. İşletim sistemi olarak ise Android 9.0 kullanılıyor. Depolama kısmında da yine RAM'lerle bağlantılı olarak 2 farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan birisi 64GB diğeri ise 128GB. Yine MicroSD kart desteği de Honor 20 Lite'ta mevcut.

Son olarak cihazda 4000mAh'lik bir batarya yer alıyor ve hızlı şarj desteği de mevcut. Aynı zamanda kulaklık girişi, çift SIM kart desteği, Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C gibi özellikler de cihazda mevcut.

Honor 20 Lite'ın Fiyatı!

Honor 20 Lite'ın 6GB RAM + 64GB depolamaya sahip modelinin fiyatı 200 Dolar olarak belirlenmiş. Yani yaklaşık 1170TL. İkinci versiyon olan 6GB RAM + 128GB depolamaya sahip modelin fiyatının ise 215 Dolar olması bekleniyor. Bu da 1250TL gibi bir fiyata denk geliyor. Son ve en yüksek versiyon olan 8GB RAM + 128GB depolamaya sahip modelin fiyatı ise 270 dolar olarak belirlenmiş. O da yaklaşık 1570TL'ye denk geliyor. Özelliklerine baktığımız zaman cihazın fiyatı gayet uygun. Bakalım cihaz ne zaman satışa sunulacak ve ülkemizde ne kadarlık bir fiyat ile satışa sunulacak?