Honor 20 Lite Türkiye'de! İşte Özellikleri

Huawei'nin alt markası olan Honor İstanbul'da düzenlediği etkinlikte Honor 9X'in ardından Honor 20 Lite'ı duyurdu. Honor 20 Lite'ın özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

Honor 20 Lite Özellikleri

Honor 20 Lite,büyüklüğündeçözünürlüğündeekrana sahip.yonga setinden gücünü alan Honor 20 Lite grafiksel anlamda gücünü ise ARM'dan alıyor. Cihazdaveyer almakta.

Cihazın arka tarafında 3 adet kamera sensörü bulunuyor. Arka ana kamera 48MP'lik çözünürlük sunarken, f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Hemen altında 8MP'lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir lens yer alırken, en altta yine f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP'lik bir derinlik kamerası bulunuyor.

Honor 20 Lite'ın ön tarafında 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Honor 20 Lite, hızlı şarj desteğine sahip.

Honor 20 Lite Türkiye Fiyatı

Honor 20 Lite'ın Türkiye fiyatının Türk Telekom tarafından 2 Aralık'ta duyurulacağı açıklandı.