Honor 20 Lite Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Honor'un geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlediği lansmanda tanıttığı Honor 20 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber Honor 20 Lite'ın özelliklerine ve Türkiye fiyatına yakından bakalım.

Honor 20 Lite Özellikleri

Honor 20 Lite, 6.24 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü sekiz çekirdekli Hisilicon Kirin 710F işlemciden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihaz grafiksel anlamda gücünü de ARM Mali-G51 MP4 GPU'dan almakta.

Honor 20 Lite'ın arka tarafında 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 24 MP yapay zeka destekli ana kamera sensörü, 8 MP ultra geniş açı kamera sensörü ve son olarak 2 MP derinlik sensörü. Cihazın ön tarafında 32 MP'lik kamera sensörü yer almakta.

3.400 mAh bataryaya sahip olan Honor 20 Lite, hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihaz kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte çıkmakta.

Honor 20 Lite Türkiye Fiyatı

Türk Telekom müşterileri, Honor 20 Lite’a Eskiyi Getir kampanyasına özel 12 ay boyunca aylık 199 TL’ye sahip olabiliyor. Cihazın tavsiye edilen peşin satış fiyatı 2.799 TL.