Honor 20 Pro'nun Yeni Renk Seçeneği Çok Konuşulacak!

21 Mayıs’ta tanıtılması beklenen Honor 20 Pro ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Telefona dair paylaşılan son render görüntüsü ile pembe ve mavi geçişleri olan beyaz renkteki Honor 20’ye ilk bakışımızı atıyoruz.

Çinli teknoloji devi Huawei’in alt markası olan Honor, bir aydan kısa bir zaman sonra yeni amiral gemisi Honor 20 Pro’yu lanse edecek.

Yılın en iddialı akıllı telefonlardan biri olarak gösterilen model, gerek özellikleri gerekse tasarımı ile uzun süre manşetleri süsleyecek gibi görünüyor. Nitekim Honor 20 Pro ile ilgili ortaya çıkan son bilgiler de bu öngörüyü kanıtlar türden.

Sızdırılan yeni render görüntüsü, telefonunun pembe, mavi ve beyaz geçişleri olan özel bir tasarım renk opsiyonuna sahip olacağını gösteriyor. Degrade yani renk geçişli bir cam yüzeyi ile oldukça etkileyici görünen Honor 20 Pro, donanım tarafındaki özellikleriyle de bir hayli dikkat çekiyor.

Honor 20 Pro, Huawei P30 Pro’ya benzer şekilde 5 kat optik yakınlaştırma yapan bir lense sahip olacak. Cihazda ayrıca Sony IMX600 olduğu söylenen ana görüntüleme sensörü de bulunacak.

Gücünü Kirin 980 yonga setinden alacağı söylenen cihaz, 6 / 8GB RAM ve 256GB’a kadar depolama alanı sunacak. Ekrana gömülü parmak izi sensörlü 6.1 inç OLED panele sahip olması beklenen Honor 20 Pro, 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile kullanıcılara eşsiz bir fotoğraf ve video deneyimi vadediyor.

Honor 20 serisi, 21 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.