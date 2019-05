Honor 20 Serisi Tanıtıldı: Honor 20 ve Honor 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin alt markası Honor, bugün Londra’da düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları Honor 20 ve Honor 20 Pro’yu tanıttı. Honor 20 serisi, teknik özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

Google, Intel, Qualcomm gibi devlerle ilişkileri zora giren Çinli üretici Huawei’nin alt markası olan Honor, gençlere hitap eden akıllı telefon modelleriyle dikkat çeken bir üretici. Bugün Londra’da Battersea Park’da düzenlenen, TSİ 16.00’da başlayan #CaptureWonder etkinliğinde Honor 20 serisi tanıtıldı.

Honor 20 ve Honor 20 Pro modellerinin tasarımından donanımına tüm detaylar paylaşıldı. Beklendiği üzere, yeni modeller, ön kameranın erkana gömüldüğü delikli (punch hole) tam ekran tasarımı ve dörtlü arka kamerayla birlikte karşımıza çıktı. Telefonların üç katmandan oluşan, etkileyici ışık kırılması efekti veren arka tasarımlarıyla dikkat çekse de bu detayı ilk bakışta fark etmek, önceki modellerden ayırt etmek oldukça güç.

Honor 20, iki farklı renk seçeneği (Midnight Black ve Icelandic White) ile geliyor. 6.26 inç, Full HD+, 412ppi, IPS ekrana sahip olan telefon, sekiz çekirdek HiSilicon 980 işlemciden güç alıyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunan modelin arkasında dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. 48 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel derinlik yardımcısı kamera ve 2 megapiksel makro kamera kullanılmış. Ön yüzde 32 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. 3750 mAh bataryadan güç alan telefonun kutusundan 22.5W hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Cihazın ağırlığı ise; 174 gr.

Honor 20 Pro, amiral gemisi modeli olduğundan daha fazla detay paylaşıldı. Samsung Galaxy S10 modelindeki gibi kamera delikli tasarımla oldukça geniş görme alanı sunan telefonun ekran gövde oranı yüzde 91.7. Honor’un üç boyutlu kavisli cam olarak adlandırdığı kavisli ekranın büyüklüğü 6.26 inç, sunduğu çözünürlük 2340 x 1080 (442 ppi). Parmak izi sensörünün yandaki güç tuşuna yerleştirildiği modelde kamera çıkıntısı dikkat çekiyor ancak bunun bir sebebi var. Arkaya tam dört kamera yerleştirilmiş. 48 megapiksel ana sensör (f/1.4 diyafram), 16 megapiksel ultra geniş açılı sensörü (f/2.2 diyafram), 8 megapiksel telefoto lens (f/2.4 diyafram, 3x optik zoom) ve 2 megapiksel makro - yakın çekim kamera (f/2.4 diyafram, 4cm makro fotoğrafçılığı destekliyor) Ön yüzde, ekrana gömülü selfie kamerası 32 megapiksel. Kameralarıyla göz dolduran telefonun işlemcisi Kirin 980. 8GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor. Yük altında işlemci sıcaklığını kontrol altında tutmak için özel bir soğutma teknolojisinin kullanıldığı modelde 4000 mAh batarya bulunuyor. Merak edenler için, kutudan 22.5W şarj adaptörü çıkıyor. USB-C portu kullanan telefonda kulaklık girişi bulunmuyor. Daha güçlü bataryanın getirisi olarak, cihazın ağırlığı 182 gr.

