Honor 20 Serisinin 12GB RAM’lik Versiyonu Ortaya Çıktı

Honor 20 serisinin uluslararası lansmanı 21 Mayıs’ta gerçekleşmişti; ancak cihazın Çin’de piyasaya çıkacak sürümü henüz görücüye çıkmamıştı. TENAA kayıtlarındaki bilgilere göre, Honor 20 serisinin Çin’deki versiyonu 12GB RAM’e sahip olacak.

TENAA'da YAL-AL00 ve YAL-AL10 model numaraları ile listelenen Honor 20 serisi, 12 GB RAM’e ev sahipliği yapabilir. Honor 20 aynı zamanda, 6/128 GB bellek kombinasyonuna ek olarak, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor.

Hem Honor 20 hemde abisi Honor 20 Pro, Android Pie, yeni Kirin 980 yonga seti ve EMUI 9.1'e sahip olacak.

Honor CEO'su George Zhao, Honor 20 lansmanı sırasında, Çin ve ABD hükümetleri arasında devam eden gerginlik sebebiyle resmi bir çıkış tarihi vermeden, “yakında” demişti. Bildiğiniz üzere Honor, Huawei çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu da Çinli teknoloji devinin karşılaştığı ticari sınırlamalardan Honor’un da etkilenebileceği anlamına geliyor.

Yine de cihazların TENAA kayıtlarında kendini göstermesi, kısa süre içinde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor olabilir.

Delikli ekran tasarımı, 48MP + 16MP + 2MP + 2MP dörtlü arka kamera kurulumu ve 6.26 inç, Full HD+ ekran gibi daha pek çok özelliğe ev sahipliği yapan Honor 20 serisi, 21 Mayıs’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı.