Honor 20 Serisinin Lansman Tarihi Belli Oldu

Çinli teknoloji devi Huawei’in kardeş markası Honor, yeni amiral gemisi Honor 20’yi 21 Mayıs’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenleyeceği lansmanda tanıtacak.

Huawei, 21 Mayıs’ta Londra’nın ev sahipliği yapacağı etkinlik için üzerinde kentik ikonik yapılarından Tower Bridge ve #capturewonder etiketinin olduğu bir davetiye paylaştı.

Söz konusu etiket, Honor 20’nin geçtiğimiz ay Paris’te tanıtılan Huawei P30 gibi, kamera özellikleriyle öne çıkacağını gösteriyor. Basın davetiyesindeki bir başka şifreli ipucu, bir dizi dörtlü sayı içeren bir denklem. Bu, 21 Mayıs'a kadar asla emin olamayacağımız bir şey olduğu halde, telefonunun arkasındaki kamera sayısını ifade ediyor olabilir.

Öte yandan Honor 20 lansmanı, şirketin Çin’den önce Avrupa’da gerçekleştireceği ilk akıllı telefon etkinliği olacak. Avrupa pazarında büyük oynamak isteyen Honor, fiyat-performans konusunda takdir toplayan cihazları ile kullanıcılara iyi bir alternatif sunmak istiyor.

Honor 20 Özellikleri

Honor 20, geçen yıl tanıtılan Honor 10’da olduğu gibi yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Geçtiğimiz haftalarda Weibo ’nun paylaştığı render’da, telefonunun sağında güç ve ses düğmelerini, alt kısımda ise şarj portu ve kulaklık girişini görmüştük.

Render’da dikkat çeken en önemli ayrıntılardan bir tanesi de, cihazın arkasında herhangi bir parmak izi sensörünün bulunmaması olmuştu. Dolayısıyla, Honor 20’nin son dönemde birçok telefonda gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması oldukça muhtemel.

Gücünü Huawei imzalı Kirin 980 yonga setinden alan cihaz, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama alanı seçenekleriyle sunulacak. 3.650mAh bataryası olan Honor 20, kutusundan Android Pie tabanlı MIUI 9.0 ile çıkacak.

Sızdırılan bilgilere göre Honor 20’nin üç farklı versiyonu olacak. Cihazın fiyatlandırması ise şu şekilde:

6GB RAM ve 128GB depolama için 447 dolar, 8GB RAM ve 128GB depolama için 507 dolar ve 8GB RAM ve 256GB depolama için de 566 dolar.