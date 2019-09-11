Honor 20 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda tanıtılan Honor 20, güçlü teknik özellikleri ve iddialı tasarımı ile dikkatleri çekiyor. Bugün Türkiye'de yapılan lansmanla birlikte modelin Türkiye satış fiyatı duyuruldu.

Gücünü Kirin 980'den alan Honor 20, 7nm üretim teknolojisi üzerine kurulu olan bu işlemciyi 6 GB RAM ile destekliyor. 6.26 inç FHD+ çözünürlüğe sahip ekranda çentik bulunmadığını ve ön kameranın ekran içi kamera teknolojisi ile yerleştirildiğini belirtelim. Bununla birlikte son zamanlarda sıkça görmeye başladığımız üçlü kamera yerleşimi, Honor 20'de de bulunuyor. 48 MP ana kamera ile gelen model, derinlik algısı ve ultra geniş açı desteğine de sahip.

3.750 mAh bataryaya sahip olan Honor 20, 22.5W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara acil durumlarda kısa şarj ile günü kurtarabilme imkanı sunuyor. USB-C bağlantı yuvasına ile kutudan çıkan model, metal ve cam malzeme yapısı ile dikkatleri çekiyor.

Bugün Türkiye'de yapılan lansmanla birlikte Türkiye pazarına giriş yapan Honor 20, gece siyahı ve safir mavisi olarak iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulaak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modelin Türkiye satış fiyatı ise 4,799 TL olarak duyuruldu. Özellikle ülkemizdeki fiyatları göz önüne aldığımızda oldukça iddialı bir giriş olduğunu ve rekabet gücünün bulunduğunu söyleyebiliriz.