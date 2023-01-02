HONOR, 2023 Yılında da Türkiye'de Adından Söz Ettirecek

Gerek küresel çapta gerek ülkemizde giderek popülerleşen ve ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan HONOR, 2023 yılında da Türkiye pazarında pek çok ürünle boy göstermeye hazırlanıyor. Sektörün pek çok alanında ilklere imza atan şirket, yeni ürünleriyle Türk kullanıcılarını buluşturmayı amaçlıyor.

En son olarak HONOR 70 ve HONOR Pad 8 ürünlerini Türkiye pazarında piyasaya süren şirket, performans ve işlevsellik alanında getirdiği yeniliklerle kullanıcılara beklediği kullanıcı deneyimini sunmayı başardı. Sony'nin IMX800 sensörünün kullanıldığı HONOR 70, fotoğraf kalitesi bakımından hem eleştirmenlerden hem de kullanıcılardan tam puan almayı başardı.

HONOR 70 ve HONOR Pad 8 Büyük Başarı Yakaladı

HONOR Pad 8 ise şık tasarımı ve başarılı ses özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Sınıfında rakipsiz bir model olan HONOR Pad 8, her iki tarafına simetrik olarak yerleştirilmiş sekiz hoparlörü ile kullanıcılara benzersiz bir ses deneyimi sağlıyor:

Dünya genelinde 30 binden fazla deneyim mağazası bulunan ve Dünya çapındaki toplam çalışan sayısının %60'ını Ar-Ge çalışanlarının oluşturduğu HONOR'un biri Fransa'da biri de Japonya'da olmak üzere altı ArGe merkezi ve 100'den fazla inovasyon laboratuvarı mevcut.

Tüm bu yatırımlarını kullanıcılara yenilikçi ürünler sunabilmek için gerçekleştiren HONOR, 2023 yılında da Türkiye'de pek çok farklı ürünle karşımıza çıkacak.