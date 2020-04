Honor 30, 30 Pro ve 30 Pro Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Honor, bugün Çin’de üç yeni akıllı telefon modeli Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus’ı duyurdu. Her üç yeni Honor telefon da OLED ekran, delik çentikli selfie kamera, dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Honor 30 Series Tasarım

Honor 30 serisi nihayet resmi olarak tanıtıldı. Dün tanıtılan OnePlus 8 gibi Honor da Honor 30’u kompakt bir 5G amiral gemisi olarak pazarlıyor. Cihaz, sadece 185 gram ağırlığında ve 8.1 mm inceliğinde. Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+ telefonlar 8.38 mm gövdeye sahip ve sırasıyla 186 gram, 190 gram ağırlığında. Her üç model de oldukça hafif. Şirketin her üç modelde de daha iyi ergonomi sağlayan 3D kavisli arka kullandığını görüyoruz.

Honor 30 Series Renkleri

Honor 30 ve 30 Pro renkleri neon mor, siyah, yeşil ve gümüş. Honor 30 Pro+ renkleri siyah, gümüş ve yeşil. İlginç olarak her üç modelde de Honor logosu arkada büyük yer kaplıyor.

Honor 30, 30 Pro, 30 Pro Plus Kamerası

Üç Honor telefonda da kamera kurulumu öne çıkıyor. Pro Plus, P40 Pro ile aynı birincil kameraya ve 50x telefoto periskop lense sahip. Şimdi dilerseniz üç modelin kamera sistemlerine geçelim.

Honor 30 Pro Plus Kamera Özellikleri

50MP RYYB IMX700 sensör - P40 ile aynı - geniş 1/1.28 inç sensör ve 2.44um piksel

Periskop Telefoto Lens - 50x dijital zoom, 10x hibrit zoom ve 5x optik zoom + çift OIS

16MP Ultra geniş açılı lens - 17mm odak uzaklığı ve 2.5cm makro çekim desteği

Honor 30 Pro Kamera Özellikleri

40MP RYYM IMX600 1/1.7 inç sensör

Periskop Telefoto Lens - 50x dijital zoom, 10x hibrit zoom ve 5x optik zoom + çift OIS

16MP Ultra geniş açılı lens - 17mm odak uzaklığı

Honor 30 Kamera Özellikleri

40MP RYYB IMX600 sensör

8MP Ultra geniş açılı lens

Periskop Telefoto Lens - 50x dijital zoom, 10x hibrit zoom

2MP Makro Lens

Honor 30, 30 Pro, 30 Pro Plus Özellikleri

Honor 30, 1080p FHD+ çözünürlüğe çıkabilen 6.53 inç düz OLED ekrana sahip. Ekran, 60Hz yenileme hızına sahip ve sol üst köşesinde tek selfie kamerayı içine alan delik çentik bulunuyor. Honor 30 ve Honor 30 Pro Plus modelleri, önde çift selfie kamera içeren delik çentiğe sahip ve 6.57 inçlik kavisli OLED ekran ile geliyor. Çözünürlük her iki modelde de 1080p FHD+ ancak Pro Plus daha yüksek (90Hz) yenileme hızı ve dokunmatik örnekleme hızı (180Hz) sunan panele sahip. Her üç modelde de ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor.

Donanıma gelince, Honor 30 Mali-G76 GPU’lu yeni sekiz çekirdek Kirin 985 işlemci ile geliyor. Kirin 985, Honor 30 ve Pro+ modellerine güç sağlayan Kirin 990 işlemciden biraz düşük seviyede bir işlemci. Her iki Pro modelde Mali G77 grafik işlemci birimi bulunuyor. Honor 30, 128GB ve 256GB depolama, 6GB ve 8GB RAM ile geliyor. Honor 30 Pro, 8GB RAM ve 128GB / 256GB depolama ile gelirken, Honor 30 Pro Plus, 8GB / 12GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor.

Üç Honor 30 modeli de çift mod 5G ve NFC bağlantısını destekliyor. Honor 30, WiFi 6; Honor 30 Pro ve Pro+, WiFi 6+ desteği sunuyor. Pro modeller ayrıca saatlerce süren oyun oynamada bile cihazın ısınmasını engelleyen, daha iyi ısı dağılımı sağlayan VC soğutma ile geliyor. Pro modellerde sürükleyici bir eğlence deneyimi için Histen ses efektlerine sahip stereo hoparlörler de bulunuyor.

Honor 30 serisi, 40W hızlı -kablolu- şarj destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Honor 30 Pro Plus, ayrıca 27W hızlı kablosuz şarjı destekliyor. Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1 ile geliyorlar.

Honor 30, 30 Pro, Pro Plus Fiyatı

Honor 30 Fiyatı

Honor 30 fiyatı 425 dolardan başlıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı Honor 30’un fiyatı bu. 8GB RAM + 128GB depolama alanlı Honor 30’un fiyatı 453 dolar, 8GB RAM + 256GB depolama alanlı Honor 30’un fiyatı 495 dolar.

Honor 30 Pro Fiyatı

Honor 30 Pro fiyatı 566 dolardan başlıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanlı Honor 30 Pro’nun fiyatı bu. 8GB RAM ve 256GB depolama alanlı Honor 30 Pro’nun fiyatı 623 dolar.

Honor 30 Pro Plus Fiyatı

Honor 30 Pro Plus fiyatı 708 dolardan başlıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanlı Honor 30 Pro Plus’ın fiyatı bu. 12GB RAM ve 256GB depolama alanlı Honor 30 Pro Plus’ın fiyatı 778 dolar.

Honor 30, 30 Pro, Pro Plus Çıkış Tarihi

Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus çıkış tarihi 21 Nisan olarak açıklandı. Honor 30 ön siparişler Çin’de başladı.