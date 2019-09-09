Honor 30, Kirin 990 İle Satışa Sunulacak

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Kirin 990, 5G altyapısına sahip ilk işlemci olması ile öne çıkıyor. Honor tarafından yapılan açıklama, Honor 30 modelinin gücünü Kirin 990'dan alacağını gösteriyor.

Cuma günü Kirin 990'ı tanıtan Huawei, Mate 30 serisinin bu işlemciyi kullanacak ilk modeller olacağını belirtmişti. Bugün açıklama yapan Honor da, yeni modelinde bu işlemciye yer vereceğini açıkladı. Çin'de Honor V30 olarak adlandırılacak olan model, Avrupa'da Honor 30 veya Honor View 30 gibi isimlerle satışa sunulacak.

Honor 30'da kullanılacak bu işlemci ile birlikte şirket, 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonlarını satışa sunmuş olacak.

Yapay zeka testlerinde rakiplerini ikiye katlayan işlemci, performans testleri ile de etkilemeyi başarıyor. İşlemcinin ne kadar başarılı olduğu ve uyumlu çalıştığı ise piyasaya çıkacak ilk modellerle birlikte açığa çıkacaktır.