Honor 30 Lite 5G Özellikleri Sızdırıldı

Honor’un önümüzdeki haftalarda Honor 30 Lite 5G (Youth), Honor X10 Max ve Honor X10 Pro olmak üzere üç yeni telefon duyurması bekleniyor. Honor 30 Lite 5G ve Honor X10 Max’ın 4/5 Temmuz’da resmi olarak tanıtılması beklenirken, X10 Pro’nun tanıtım tarihi bilinmiyor. Honor’un yaklaşan telefonu 30 Lite 5G’nin teknik özellikleri sızdırıldı.

Honor 30 Lite 5G Özellikleri

Honor 30 Lite 5G, 6.5 inç ekrana sahip olacak. Honor 30S akıllı telefonda bulunan 6.5 inç ekran gibi delik çentikli ekrana sahip olabilir. Honor 30 Lite 5G, 1080 x 2400 FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 90Hz yenileme hızını destekleyecek. MediaTek MT6873 (Dimensity 800) işlemciden güç alacak telefonun RAM ve depolama alanı bilinmiyor. Cihaza 22.5W hızlı şarjı destekleyen 4000 mAh batarya güç verecek. Telefon, kutusundan EMUI 10.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel, arka kamera kurulumunu oluştururken, önde tek 16 megapiksel selfie kamera bulunacak.

Honor 30 Lite 5G Fiyatı

MXW-AN00 model numarası, Maxwell kod adıyla ortaya çıkan Honor 30 Lite 5G’nin fiyatının 1600 yuan (yaklaşık 225 dolar) olması bekleniyor.