Honor 30 Lite Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sızıntıların ardından Honor 30 Lite akıllı telefon resmi olarak duyuruldu. Beklenen telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Honor 30 Lite Fiyatı

Honor 30 Lite, geçtiğimiz hafta popüler kıyaslama sitesi Geekbench’te ortaya çıkmış, ardından Çin’in popüler sosyal ağ platformu Weibo’da birkaç özelliği paylaşılmıştı. Cihaz bugün resmi olarak duyuruldu. Fiyattan başlayalım. Honor 30 Lite, 6GB + 64GB, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB olmak üzere üç farklı bellek ve depolama seçeneği ile satışa sunuluyor. Fiyatlar sırasıyla, 1699 yuan (214 dolar), 1899 yuan (269 dolar), 2199 yuan (311 dolar). Honor 30 Lite, bugünden itibaren ön siparişe açılacak, 8 Temmuz’da da resmi olarak satışa sunulacak.

Honor 30 Lite Özellikleri

Magic Night Black (Sihirli Gece Siyahı), Wizard of Oz (Oz Büyücüsü), Summer Rainbow (Yaz Gökkuşağı) ve Magic Mirror Silver (Sihirli Gümüş Ayna) renkleri ile gelen Honor 30 Lite, yüzdee 91.2 ekran gövde oranı sunan 6.5 inç ekrana sahip. Telefonun arkasında 9 kattan oluşan parlak el işçiliği cam materyal kullanılmış. Parmak izi okuyucu yana entegre edilmiş. Akıcı deneyim yaşatmak için 2400 x 1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan bir ekran kullanılmış. Oyunların çoğu 90Hz modda oynanabiliyor. Telefonun kalbinde 7nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 800 5G işlemci var. 6GB/8GB RAM 64GB/128GB ROM ile gelen telefona 22.5W hızlı şarjı destekleyen (30 dakikada yüzde 53 şarj, 90 dakikada tam şarj) 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Honor’a göre pil, 10 saate kadar dayanıyor veya 50 saat müzik çalma, 12.5 saat aralıksız konuşma sağlıyor.

Yeni bağlantı teknolojilerini destekleyen Honor 30 Lite, arkada üç kamera taşıyor. 48 megapiksel ana kameraya (f/1.8, 1/2 inç) 8 megapiksel ultra geniş açılı/derinlik alan lensi ve 2 megapiksel makro lens eşlik ediyor. Önde 16 megapiksel selfie kamerasıyla karşılaşıyoruz. 48MP ana kamera, gerçekçi, hızlı çekim, birebir portre, süper gece sahnesi, 4K sarsıntı önleyici/4K hızlandırılmış fotoğrafçılık, ön uyarlamalı yapay zeka (AI) güzellik ve diğer işlevleri destekliyor. Telefon, kutusundan Magic UI 3.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.