Honor 30 Pro Kanlı Canlı Görüntülendi

Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Çok yakında tanıtılması beklenen yeni Honor 30 serisi ile ilgili yeni ayrıntılar geldi.

Honor 30 Pro Canlı Görüntüleri Sızdı

Honor 30 Pro metroda görüntülendi. Kullanıcının cihazı test ettiği öne sürüldü. Sızan görüntüler Honor 30 Pro'nun ekranın etrafında kavisli kenarları ve daha büyük eğriliği olan tam ekran bir tasarımla geleceğini gösteriyor . Cihazın ön tarafında 2 adet kamera sensörünün olacağı görülmekte.

Raporlara göre, Honor 30 Pro'nun Kirin 990 yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın Lite varyantının Kirin 820 5G yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. Honor 30'un genel oyun deneyimini iyileştirmek için 90Hz'e kadar yenileme hızı ekranı ile gelmesi muhtemel gözüküyor.