Honor 30S Hızlı Şarj ve 5G Desteği İle Geliyor

Yakın bir zamanda yeni bir etkinlik düzenleyecek olan Huawei, bu etkinlik kapsamında alt markası olan Honor'un yeni akıllı telefonları "Honor 30S" serisini tanıtacak. Bu telefonla ilgili yeni basın görselleri daha şimdiden bazı detayları ortaya koydu.

Bu seri ile ilgili paylaşılan yeni basın görselleri, telefonun 5G destekli bir versiyonunun olacağını açıkça gösteriyor. Ayrıca bu görsellerde, Honor 30S 5G'nin siyah ve yeşil renklere sahip olacağı da fark ediliyor.

Honor 30S hızlı şarj özelliği

Ortaya çıkan görüntüler, Honor 30S 5G'nin kamera kurulumu ile ilgili bazı bilgileri de gösteriyor. Honor 30S 5G; 64 MP çözünürlüğünde bir ana arka kameraya ve 3x optik yakınlaştırma destekli bir telefoto kamera bulunduracak.

Şirketin pazartesi günü düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracağı Honor 30S 5G, ekran üzerinde bir parmak izi okuyucu sensörüne sahip değil. Şirket, tüm bunların yerine telefonun yan kısmına bir tarayıcı ekledi ve kullanıcılar, bu bölüm aracılığıyla telefonlarının ekran kilitlerini açmaya çalışıyor.

Yeni model ile ilgili paylaşılan detaylar bu kadarla da sabit değil. Şirketin resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, yaklaşmakta olan Honor 30S 5G'nin 40 watt kablolu hızlı şarj özelliğine sahip olacağını ifade ediliyor. Fakat Huawei, bu telefonun kablosuz şarj desteği ile ilgili hiçbir açıklama ortaya koymadı.