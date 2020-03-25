Honor 30S Kamera Özellikleri Belli Oluyor

Honor'un çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Honor 30S'in kamera özellikleri sızdırıldı.

Honor 30S Özellikleri Ne Olacak?

Gelen raporlara göre, Honor 30S'in ana arka kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak. Cihazın ayrıca 3X optik zoom'a sahip olacağı da söylenmekte. Gücünü Kirin 820 yonga setinden alması beklenen Honor 30S'in 5G teknolojisini desteklemesine kesin gözüyle bakılmakta.

Weibo'da şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honor 30S, 30 Mart'ta tanıtılacak. Cihazın dikdörtgen bir kamera çerçevesi ile geleceği ve çentiksiz ekrana sahip olacağı söylenmekte. 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile geleceği konuşulan akıllı telefonun beyaz ve turuncu olmak üzere iki renk seçeneğinin olacağı sızdırıldı.

Honor 30S hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Cihaz tanıtıldığında tüm teknik özellikler ve fiyat bilgisi sitemiz üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın!