Honor 30S Ufukta Gözüktü

Huawei'nin alt markası olan Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli ortaya çıktı. Gelin hep beraber Honor 30S'in nasıl olacağına yakından bakalım.

Honor 30S Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor henüz 30S'in herhangi bir ayrıntısını resmi olarak açıklamadı ancak akıllı telefonun bir görüntüsü Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da sızdırıldı. Sızdırılan görselde cihazın dikdörtgen bir kamera çerçevesi ile geleceği görülmekte. Görüntüde cihazın arka tarafında kaç adet kamera sensörünün olacağı gösterilmiyor. Honor 30S'nin en az üç kamera sensörüne sahip olacağı tahmin edilmekte.

Render görseli 30S'nin yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını öne sürmekte. Honor 30S'in 5G teknolojisini desteklemesi ve gücünü Kirin 820 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Honor tarafından akıllı telefon hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadığından dolayı net bir bilgi yok.

Hemen aşağıdan Honor 30S hakkında yapılan reklam çalışmasına göz atabilirsiniz. Buradan cihazın 5G desteğine sahip olacağını söylememiz mümkün.

Honor 30S hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sızdırılan render görüntüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!