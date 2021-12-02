Honor 60 ve Honor 60 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Honor 60 ve Honor 60 Pro modelleri tanıtıldı. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni telefonlarının teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Honor 60 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,67 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

GPU: Adreno 642L

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4800 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 5.0

Ağırlık: 179 gram

Fiyat: 425 dolar (8 GB + 128 GB)

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10 sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip.

Gücünü Snapdragon 778 5G işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. GPU tarafında ise Adreno 642L mevcut. Cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Honor 60 olarak isimlendirilen model 179 gram ağırlığında.

Honor şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Honor 60 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,78 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1200 x 2652 piksel

İşlemci: Snapdragon 778G+ 5G

GPU: Adreno 642L

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB

Kamera: 108 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 4800 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 5.0

Ağırlık: 192 gram

Fiyat: 580 dolar (8 GB + 256 GB)

Özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan Honor 60 ve Honor 60 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.