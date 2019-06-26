Honor 7C Özel Fiyatıyla A101'de Satışa Çıkacak

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına göre adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı Honor, fiyat performans oranıyla dikkat çeken ürünü Honor 7C’yi A101'de satışa çıkarıyor. Sizler için A101'de satışa çıkacak olan Honor 7C'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Honor 7C Özellikleri

5,99 inç FullView ekrana sahip olan Honor 7C, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisini üzerinde barındıran cihaz 3000 mAh'lik bataryadan gücünü almakta. Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan Honor 7C’nin kilidini bir bakışla açmak mümkün.

13 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip olan Honor 7C, portre çekimlerinde bokeh efektini etkinleştirerek profesyonel kalitede fotoğraflar ortaya çıkarıyor. İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor. Honor 7C kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili ihtiyaçlarını merkez servis noktalarında 1 saatten kısa sürede çözebiliyor. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki Honor kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.

Honor 7C Fiyatı

27 Haziran’da A101'de yerini alacak olan Honor 7C, 1.099 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Sizler Honor 7C hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Honor 7C fiyat performans canavarı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!