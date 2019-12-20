Honor 8A Pro İnceleme - Saniyeler İçinde Tükenen Telefon!

Honor'un yeni akıllı telefon modeli olan Honor 8A Pro'ya yakından bakıyoruz. Honor 8A modelini sizler için inceliyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Honor 8A Pro'nun teknik özelliklerine yakından bakalım.

Honor 8A Pro, 6.09 inçlik 720x1560 (HD+) pixel çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü MediaTek MT6765 (Helio P35) yonga setinden alan Honor 8A Pro'da 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 1 TB'a kadar artırılabilmekte.

Honor 8A Pro'nun arka tarafında bir adet 13 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer alıyor. 3.020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon Micro-USB bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.

Honor 8A Pro İnceleme Videosu

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Honor 8A Pro inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Honor 8A Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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