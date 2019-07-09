Honor 8X, 15 Milyon Satış Adedini Geride Bıraktı

Çinli teknoloji devi Huawei, büyük ekranı ve iddialı pil ömrüyle büyük ilgi gören Honor 8X modelinin 15 milyon satış adedine ulaştığını duyurdu.

Huawei çatısı altında güzel işler yapmaya devam eden Honor, genç tüketicileri hedef alan akıllı telefonlarıyla pazarındaki ağırlığını iyiden iyiye artırmaya başladı.

Markanın yeni modeli 8X, geride bıraktığımız dört ayda Çin’in en çok satan akıllı telefonu oldu. Piyasaya sürüldükten 173 gün sonra 10 milyon satışa adedine ulaşan cihaz, bir başka kilometre taşını daha geride bıraktı.

Huawei, bugün itibarıyla Honor 8X’in 15 milyon satış adedine ulaştığını duyurdu. 8X’in şimdiye kadarki en başarılı Honor akıllı telefonu olduğunu vurgulayan Çinli teknoloji devi, söz konusu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağından emin.

Bu arada, serinin yeni modeli Honor 9X, 23 Temmuz’da lanse edilecek. Gücünü, Huawei’in 7nm‘lik yeni Kirin 810 yonga setinden alacak olan akıllı telefon, orta segmentteki ağırlığını daha da artıracak gibi görünüyor.

Honor 9X’te olmasını beklediğimiz diğer özellikler arasında, 6.15 inç AMOLED ekran, 20MP + 16MP çift kamera sistemi ve 6GB RAM / 128GB depolama alanı bulunuyor.