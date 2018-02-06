Honor 9 Lite Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor, 2018’in ilk akıllı telefonu Honor 9 Lite’ı duyurdu. Honor 9’un en iyi tasarım özelliklerini alan, Honor 7X’in görünümünde parlak arka kasaya sahip bir telefon karşımızda. Göz kamaştıran kasasının yanında dört kamerasıyla dikkat çeken Honor 9 Lite’ın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Honor, hatırlayacağınız üzere 2017’nin sonunda Honor 7X ve Honor View 10 modellerini duyurmuştu. Çinli üretici, aradan fazla geçmedi ki; Lite serisinin ilk modeli olan Honor 9 Lite’ı duyurdu. Bütçe dostu (en azından yurt dışında) Android akıllı telefon arayan kullanıcılara hitap eden modelin en dikkat çeken özelliği dört kamerayla gelmesi dışında ayna olarak kullanılabilecek parlak arka yüzeye sahip olması. Honor’a göre arka panele camdan yapılmış bir nano ölçekli optik kaplama uygulanarak bu parlaklık elde edilmiş.

Honor 9 Lite Teknik Özellikleri:

Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak; Honor 9 Lite, Honor 9’un aksine 18:9 formatında 5.65 inç 2160x1080 çözünürlük sunan ekranla geliyor. Önünde ve arkasında 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera olan telefonda Honor View 10’da gördüğümüz Huawei’nin yüksek performanslı işlemcisi Kirin 970 yerine Kirin 659 görüyoruz. Parmak izi sensörü arka bölüme konumlandırılmış. 3000 mAh bataryadan güç alan telefon, 3GB RAM, 32GB depolama alanı ile geliyor. Hafıza microSD kart ile 256GB’a kadar artırılabiliyor. Bağlantı noktası olarak USB-C yerine micro USB 2.0 yer alıyor.

Honor 9 Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Huawei EMUI ile özelleştirilmiş Android 8.0 Oreo ile yüklü gelen telefonun renk seçenekleri arasında mavi, siyah ve gri bulunuyor. Honor’ın kendi sitesinde ve Amazon’da satışta; fiyatı da 229 Euro.